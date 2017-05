Siatkówka. Dwunastokrotny medalista mistrzostw Polski nowym zawodnikiem PGE Skry Bełchatów

31-latek przenosi się do PGE Skry Bełchatów z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, z którą w dwóch ostatnich sezonach zdobywał mistrzostwo Polski. Wcześniej związany był z Jastrzębskim Węglem i AZS-em Olsztyn. Co ciekawe, kiedy w sezonie 2004/2005 bełchatowianie sięgnęli po pierwsze złoto, Czarnowski był w składzie akademików i jako 19 latek zdobył swój pierwszy medal mistrzostw Polski. Po trzynastu sezonach na polskich parkietach ma w swoim dorobku dwanaście podobnych - tyle samo, co kapitan PGE Skry – Mariusz Wlazły. Środkowy dwukrotnie odbierał złoty medal, czterokrotnie srebrny i sześciokrotnie brązowy. W sezonie 2016/2017 wystąpił w 28 ligowych meczach swojej drużyny, zdobywając 89 punktów (68 atakiem, 21 blokiem).

Patryk Czarnowski w kadrze wystąpił w 28 spotkaniach, zadebiutował 29 maja 2010 roku w meczu towarzyskim z Francją. Kilka miesięcy później otrzymał powołanie na mistrzostwa Świata we Włoszech. W 2011 roku zdobył z reprezentacją Polski srebrny medal w Pucharze Świata.

Trener – wielka niewiadoma

Wciąż nie wiadomo, kto poprowadzi bełchatowian w sezonie 2017/2018. Początkowo spekulowano o kandydaturach Raula Lozano oraz Daniela Castellaniego. Władze klubu postawiły na trenera Noliko Maaseik, jednak do podpisania umowy nie doszło i Argentyńczyk związał się z brazylijskim Funvic Taubate. Podobnie było w przypadku Dominique Baeyensa. Teraz mówi się o Roberto Piazzy, jednak pojawiają się również głosy o możliwym polskim rozwiązaniu – Krzysztofie Stelmachu i Michale Winiarskim jako jego asystencie.

Dotychczas kontrakty ze Skrą podpisali Mariusz Wlazły, Karol Kłos, Marcin Janusz, Robert Milczarek oraz Grzegorz Łomacz. Odejść mają Bartosz Kurek (kierunek turecki) oraz Artur Szalpuk (prawdopodobnie ZAKSA Kędzierzyn-Koźle).