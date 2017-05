Siatkówka. Początek zmian składu w BBTS-ie, Piotr Łukasik przenosi się do Bielska-Białej

- Bardzo się cieszę, że udało mi się podpisać kontrakt z zespołem występującym w PlusLidze. Miałem propozycje od kilku zespołów z 1. ligi natomiast ta z Bielska-Białej była jedyną z najwyższej klasy rozgrywkowej. Zdecydowałem się z niej skorzystać ze względu na same pozytywne opinie, zarówno na temat samego klubu, jak i miasta. Chciałbym przede wszystkim poprawić swoje umiejętności i wywalczyć sobie jak najwięcej czasu na parkiecie. Zależy mi również, żebyśmy stworzyli wartościowy zespół, który będzie walczył w każdym meczu od pierwszej do ostatniej piłki – komentuje Piotr Łukasik. Jak się okazuje, zawodnika będzie można zobaczyć nie tylko w hali, ale także na piasku. - Na tę chwilę pewny jest mój występ w turnieju otwierającym sezon, który odbędzie się w Zbąszyniu. W następnych zawodach prawdopodobnie też wystąpię jednak nie jest to pewne – dodaje przyjmujący.

W poprzednim sezonie Łukasik grał w KPS-ie Siedlce, z którym zdobył brązowy medal rozgrywek I ligi. W przeszłości występował w PlusLidze, w AZS-ie Olsztyn.

Do tej pory Łukasik jest jedynym wzmocnieniem, o którym poinformował klub z Bielska-Białej. Wiadomo, że kapitan drużyny, Kamil Kwasowski, w sezonie 2017/2018 zagra w Cerrad Czarnych Radom, i że Rostislav Chudik podpisał umowę na kolejne rozgrywki. Jego asystentem został Paweł Gradowski, który doprowadził młody BBTS do wicemistrzostwa Młodej Ligi.