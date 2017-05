Legia - Lech 2:0. Nenad Bjelica wskazał przyczynę porażki: Vadis Odjidja-Ofoe. Po prostu Vadis Odjidja-Ofoe

Lech przegrał z Legią 0:2 i na trzy kolejki przed końcem traci do niej dwa punkty. -

Gratulacje dla Legii. Dziś była lepsza, wygrała zasłużenie. Ale my idziemy dalej. Sezon się jeszcze nie skończył, zostały trzy mecze - zaczął konferencję Nenad Bjelica.

A chwilę później, dopytywany o przyczyny porażki, wypalił: - Vadis Odjidja-Ofoe. Po prostu Vadis Odjidja-Ofoe. On nie pasuje do tej ligi - rzucił Bjelica i zaczął dalej wychwalać belgijskiego pomocnika: - Jest silny, szybki, technicznie perfekcyjny. Po prostu za dobry. Dziś strzelił nam gola i robił co chciał. Nie potrafiliśmy go zatrzymać.

- Czy narzekam na poziom kadry swojego zespołu? Nie, nie narzekam. Mamy silny zespół - odparł Chorwat, ale po chwili dodał, że ma nadzieję, iż w przyszłym sezonie będzie miał mocniejszy skład.

- Dziś byliśmy słabsi, bez dwóch zdań. Przegraliśmy kolejny mecz w lidze. Wierzę, że ostatni w tym sezonie. Walka trwa - zakończył Bjelica.

W następnej kolejce Kolejorz zagra u siebie z Lechią Gdańsk. Początek meczu w niedzielę o 15.30.