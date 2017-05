Siatkówka. Reprezentant Francji następcą Zagumnego. Onico wzmacnia skład

– Młodego Francuza w swoim zespole bardzo chciał mieć trener Stéphane Antiga. Jego umiejętności i potencjał docenił także Paweł Zagumny, który zawodniczy strój zamienił na biurko dyrektora sportowego naszego klubu – powiedziała Jolanta Dolecka, prezes ONICO Warszawa. – Szybko doszliśmy więc do porozumienia i podpisaliśmy dwuletni kontrakt. Bardzo się z tego cieszymy – dodała. – Antoine Brizard o miejsce w wyjściowym składzie rywalizować będzie z Jankiem Firlejem, który w poprzednim sezonie przeszedł chrzest bojowy i zostaje z nami – przypomniała.

Marzenie Francuza

Z parafowania umowy zadowolony był także sam zawodnik. – Gra w Polsce zawsze była moim marzeniem. Teraz będę mógł je spełnić – uśmiechnął się. – Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że propozycja z PlusLigi przyjdzie tak szybko – przyznał. – Kiedy dostałem ofertę z ONICO Warszawa, nie wahałem się długo. To projekt stworzony dla mnie! Do tego będę miał przyjemność pracować ze Stéphanem Antigą, który był doskonałym siatkarzem i jest świetnym trenerem – skomentował.

Antoine Brizard ma dopiero dwadzieścia dwa lata, a już dobija się do pierwszego składu reprezentacji Francji. – To materiał na klasowego rozgrywającego i solidne wzmocnienie naszego klubu – ocenił Paweł Zagumny. – Po dobrym sezonie w lidze francuskiej, przyszedł czas na Polskę. Z Brizardem wiążemy duże nadzieje. Nie będzie przesadą, jak nazwę go przyszłością rozegrania w Europie. Wierzę, że talent Francuza w PlusLidze będzie rósł bardzo szybko – zakończył.

Antoine Brizard mierzy 194 cm. Przygodę z profesjonalną siatkówką rozpoczął w Paris Volley, gdzie grał w latach 2012-2015. Przez ostatnie dwa sezony zaś bronił barw Spacer’s Tuluza, z którym wywalczył niedawno wicemistrzostwo Francji. ONICO Warszawa będzie pierwszym zagranicznym klubem w jego karierze.