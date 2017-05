Transfery. Wojciech Szczęsny zdradził, gdzie chciałby grać w przyszłym sezonie

Polak jest wypożyczony na drugi sezon z rzędu do AS Romy, gdzie spisuje się znakomicie. Nie wiadomo jednak, czy Włosi go wykupią - musieliby wydać na ten cel ok. 15 mln euro, co jest dużym wydatkiem jak na ich możliwości.

- Jestem szczęśliwy w Rzymie. Czuję, że rozwinąłem się jako bramkarz, ale latem będę musiał podjąć decyzję. Na razie jestem piłkarzem Arsenalu, wrócę do Londynu jak moje wypożyczenie się skończy. Zawsze powtarzałem, że bardzo chciałbym tam wrócić. Ale ta sprawa nie rozstrzygnie się teraz, tylko za miesiąc, dwa - stwierdził Szczęsny, który wypowiedział się również na temat swojej postawy w tym sezonie.

- Czy to mój najlepszy sezon? Tak sądzę, zdecydowanie pod względem stabilności formy. Czuję się bardzo dobrze. Czy jestem najlepszym bramkarzem w Serie A? To dość duże słowa, w tej lidze są bramkarze na niewiarygodnym poziomie. Nie śmiałbym siebie porównywać do Gianluigiego Buffona, zarówno jako bramkarz, jak i jako człowiek. Do Rzymu przyszedłem po fatalnym sezonie, byłem w dołku. To była dobra okazja do restartu. Nowe wyzwanie w nowej lidze pomogły mi dojrzeć jako piłkarz.