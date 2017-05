Siatkówka. Łuczniczka Bydgoszcz się wzmacnia, do drużyny dołączył rozgrywający

- Jest to chłopak, który sprawdził się już na dobrym poziomie w wielu ligach. Grał w Turcji, Finlandii, na Białorusi. Dla mnie ważne było, że wie jak wygląda życie i liga poza Ameryką Południową. Byłem bliski podpisania kontraktu z nim jeszcze w Warszawie, ale wówczas nie doszliśmy do porozumienia. Śledziłem jego karierę od wielu lat, oglądałem na żywo podczas Ligi Światowej. Od dłuższego czasu podoba mi się jako rozgrywający i jestem przekonany, że będzie się dobrze patrzyło na jego grę. Jest to finezyjna, latynoska siatkówka. W tym sezonie Goas zabłyśnie w PlusLidze – mówi trener Łuczniczki, Jakub Bednaruk.

Goas od 2009 roku gra w reprezentacji Portoryko. Przez 5 lat łączył granie ze studiowaniem na Uniwersytecie Pensylwania w Stanach Zjednoczonych (2007-2012). W sezonie 2012/2013 występował w portorykańskim Capitanes de Arecibo, z którym zdobył mistrzostwo ligi. Następnie przeniósł się do Kokkolan Tiikerit i Stroitelu Mińsk. W sezonie 2014/2015 reprezentował turecki Tokat Belediye. Do własnego kraju powrócił rok później, gdzie ponownie z Capitanes sięgnął po złoty medal rozgrywek. Ostatnie miesiące spędził w zespole Konya Büyüksehir Belediye Spor Kulübü.

Jest to pierwsza poważniejsza roszada w Łuczniczce, która dotąd przedłużała kontrakty. Poza rozgrywającym do klubu dołączył wspomniany Jakub Bednaruk, który będzie odpowiedzialny za wynik drużyny przez następny sezon. Spekuluje się, że klub opuszczą Jan Nowakowski, Milan Katić, Mateusz Czunkiewicz i Igor Yudin, który z 15. zespołu PlusLigi ponoć ma trafić do Zenitu Kazań.