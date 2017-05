Robert Lewandowski: To był dla mnie trudny czas

Na początku kwietnia, w trakcie ligowego spotkania z BVB (4:1), reprezentant Polski starł się boleśnie z bramkarzem rywali Romanem Buerkim. Uraz barku, którego nabawił się napastnik, miał zdaniem Lewandowskiego duży wpływ na obniżkę jego formy w kluczowej części sezonu. W pierwszej ćwierćfinałowej potyczce Ligi Mistrzów z Realem Madryt Polak musiał zasiąść na trybunach, a w rewanżu, choć spotkanie rozpoczął w wyjściowej jedenastce, skuteczną grę utrudniał mu ból związany z nie do końca wyleczoną kontuzją. Bayern ostatecznie przegrał z Królewskimi w dwumeczu 6:3.

- Wszystko układało się fantastycznie do czasu starcia z Borussią. Byłem zdrowy, w formie, czułem się świetnie. Jedna sytuacja zmieniła wszystko - mówi w rozmowie z serwisem fcbayern.com atakujący Bawarczyków. - Czułem ból w każdym momencie. Gdy chodziłem, biegałem, ścierałem się z przeciwnikami. To był dla mnie trudny czas. Gdyby nie to, strzelałbym częściej - podkreśla.

W tym sezonie Lewandowski, licząc rozgrywki klubowe oraz reprezentacyjne, w 46 meczach trafił do siatki 43 razy. Jest liderem tak Bayernu, jak i drużyny narodowej, bez którego oba zespoły tracą wiele na jakości. Choć nie udało mu się wygrać Ligi Mistrzów, brak triumfu na arenie międzynarodowej zrekompensował sobie częściowo kolejnym, już piątym w karierze mistrzostwem Niemiec.