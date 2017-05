Joanna Jędrzejczyk nie jest największą wojowniczką w MMA - twierdzi inna gwiazda sportów walki

Jeśli Joanna Jędrzejczyk (14-0) zwycięży w kolejnym pojedynku w obronie pasa, będzie najczęściej broniącą skutecznie tytułu mistrzynią UFC. Po dwóch druzgocących porażkach Rondy Rousey to właśnie Joasia jest określana przez wielu komentatorów, a przede wszystkim przez fanów WMMA, największą żeńską wojowniczką MMA wszech czasów.

Nie zgadza się z tym jednak inna wielka gwiazda kobiecych sportów walki, Cristiane Cyborg Santos (17-1), która pozostaje niepokonana od blisko 10 lat. Po wygranej Joanny w sobotnią noc w Dallas, Brazylijka powiedziała w wywiadzie dla MMAFighting.com:

- Joanna jest wielkim sportowcem i przykładem tego, co potrafi zrobić z zawodnika UFC dzięki odpowiedniej promocji i marketingowi. Z moich pięciu ostatnich walk aż trzy były w ramach Fight Pass. Joanna walczyła w Fight Pass tylko raz, była w programie The Ultimate Fighter i zazwyczaj walczy w co-main eventach, przed Conorem czy Rondą. Można zrobić wiele szumu wokół zawodnika, ale to ja jestem jedyną osobą (wśród mężczyzn i kobiet), która skończyła swoje walki w 90% przez nokaut.

- Kto jest najlepszym zawodnikiem wszech czasów? To zawsze pozostawiam do decyzji fanom. Media mogą wpłynąć na niektórych fanów, ale prawda zawsze się obroni i wyjdzie na jaw, tak jak to było choćby z amerykańską bohaterką, Rondą Rousey.

"Cyborg" podkreśla, że gdyby dano jej tytuł mistrzyni tak jak Rondzie, to do dziś pobiłaby już jej rekord obron.

- Mój debiut w UFC formalnie nastąpił rok temu, ale tak w rzeczywistości walczyłam już na kontrakcie dla UFC 5 razy. Jeśli daliby mi pas, tak jak Rondzie, to już miałabym za sobą jej rekord obron tytułu mistrzowskiego. Jestem niepokonana od 10 lat i jestem mistrzynią. Żeby mi ten tytuł odebrać, ktoś musiałby mnie pokonać.

