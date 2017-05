Ekstraklasa. Ruch Chorzów wprowadził w błąd Komisję Licencyjną?! Nie zapłacił piłkarzom premii

Portal "weszło.com" opublikował dokumenty, które świadczą, że Ruch Chorzów wciąż ma zaległości finansowe wobec zawodników za poprzedni rok. W tym wypadku klub nie powinien otrzymać licencji na grę w ekstraklasie. Z tego powodu Komisja Licencyjna w trybie pilnym w środę rozpoczęła postępowanie w tej sprawie.

Czy klub oszukał Komisję Licencyjną? - Do dnia dzisiejszego nie dostałem ani jednej raty i z tego co wiem, to koledzy z zespołu i ci co odeszli, też nie. Nie mam pojęcia czy Komisja Licencyjna tego dokumentu nigdy nie widziała czy po prostu została ta licencja przydzielona nie zważając na ten dokument. Fakt jest taki, że licencja jest, a pieniędzy nie ma, które według nas się należą - mówi "Weszło" anonimowo jeden z zawodników Ruchu.

Według regulaminu licencyjnego, aby dostać licencję trzeba mieć również uregulowane premie, których Ruch pracownikom nie wypłacił. - Byłem bardzo zdziwiony, że ta licencja została przyznana. Ja w najbliższych dniach będę się starał o numer telefonu do przewodniczącego Sachsa i chciałbym się jego zapytać, jak to zostało przedstawione przez Ruch Chorzów, czy ta premia jest uwzględniona, bo powinna być - powiedział drugi z piłkarzy.

Jak informuje "Weszło" przedstawiciele klubu celowo ukryli regulamin premiowania za poprzedni sezon przed Komisją Licencyjną. Ruch już kilka dni temu, podczas przyznawania licencji, został ukarany ujemnymi punktami. Wygląda na to, że to nie koniec kłopotów zespołu z Chorzowa.