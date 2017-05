Siatkówka. BBTS podpisał kontrakty ze sztabem szkoleniowym

Sezon 2016/2017 w wykonaniu BBTS-u Bielsko-Biała pozostawiał wiele do życzenia. Złe wyniki osiągane przez drużynę poskutkowały rozstaniem się z trenerem Miroslavem Palgutem i zatrudnieniem nowego szkoleniowca – Rostislava Chudika. Pod jego wodzą sytuacja bielszczan się poprawiła, jednak mimo tego zespół walczył, by odbić się od ligowego dna. Ostatecznie rozgrywki zakończył na 14. pozycji, przegrywając rywalizację z Effectorem Kielce lokatę wyżej.

Mimo tego, że niewielu wierzyło, że w klubie nie dojdzie do zmian na stanowisku szkoleniowym, to we wtorek władze klubu poinformowały, że Rostislav Chudik podpisał nowy kontrakt. Zmienił się natomiast jego asystent. Został nim Paweł Gradowski, który ostatnie cztery lata szkolił BBTS w Młodej Lidze. W minionym sezonie doprowadził swoją drużynę do wicemistrzostwa kraju.

- Przejąłem zespół w trudnym momencie, na szczęście udało się nam coś zmienić na tyle, że zajęliśmy bezpieczne miejsce. Chciałbym podziękować mojemu sztabowi - Pawłowi Wrzeszczowi, zawodnikom za zaangażowanie podczas meczów, kibicom za wsparcie w trudnych chwilach. Rozmawialiśmy już od dłuższego czasu o nowym sezonie, decyzja została przeze mnie podjęta w ostatnich dniach - powiedział tuż po podpisaniu kontraktu Rostislav Chudik.

Do tej pory z klubem po sezonie pożegnał się jego kapitan, Kamil Kwasowski, który przeniósł się do Cerradu Czarnych Radom.