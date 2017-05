Siatkówka. Indykpol AZS Olsztyn z nowym atakującym

- Mateusz jest młodym, perspektywicznym atakującym, dlatego zdecydowaliśmy się na 3 letnią umowę - mówi prezes Zarządu Piłki Siatkowej AZS UWM S.A. w Olsztynie, Tomasz Jankowski. - Obserwowaliśmy go od dwóch lat. Po jednym z meczów w tym sezonie zapadła decyzja, aby złożyć mu propozycję gry w Indykpolu AZS Olsztyn. Mam nadzieję że udowodni kibicom, że potrafi grać w siatkówkę na wysokim poziomie – dodaje.

- Będzie to okazja do sprawdzenia się w rywalizacji z najlepszymi siatkarzami – podkreśla sam Mateusz Kańczok. - Bardzo się cieszę, że znowu będę mógł grać w plusligowej drużynie. W trakcie sezonu dochodziły do mnie informacje, że AZS Olsztyn interesuje się moją grą. Była to dla mnie świetna wiadomość i gdy klub złożył mi propozycję, szybko podjąłem decyzję o podjęciu tego wyzwania. Jest to mocna drużyna gdzie wszystko jest dobrze zorganizowane, więc uważam, że to odpowiednie miejsce, aby rozwijać swoje siatkarskie umiejętności. W nadchodzącym sezonie chcę jak najwięcej się nauczyć i zdobyć dużo doświadczenia. Jestem przekonany, że czas spędzony w olsztyńskim zespole będzie bardzo owocny i wartościowy – mówi 24-letni atakujący. Zawodnik w 2011 roku rozpoczął grę w Jastrzębskim Węglu w Młodej Lidze, a następnie przeniósł się do MOS-u Wola Warszawa.

Do tej pory do Indykpolu AZS Olsztyn dołączył nowy trener, Roberto Santilli, który zastąpił na stanowisku Andreę Gardiniego, który przeniósł się z kolei do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Klub potwierdził również transfer Robberta Andringi.

Oficjalnie olsztyński AZS opuścili Wojciech Włodarczyk (ONICO Warszawa) oraz Aleksander Śliwka (Lotos Trefl Gdańsk).

