Agnieszka Radwańska wraca do treningów. Występ we French Open nie jest zagrożony

Agnieszka Radwańska od pewnego czasu zmagała się ze stanem zapalnym stopy, który przeszkadzał jej nie tylko w grze, ale także w normalnym funkcjonowaniu. Polka zdecydowała się zrezygnować z turniejów w Rzymie i Madrycie, by wyleczyć uraz wynikający z przeciążenia. - W środę zacznie trenować z pełnym obciążeniem - powiedział PAP fizjoterapeuta Krzysztof Guzowski.

To, że Polka wraca do treningów nie oznacza, że zobaczymy ją na najbliższych turniejach w Strasburgu i Norymberdze. Radwańska będzie spokojnie wracała do gry i na korcie pojawi się dopiero pod koniec maja. French Open startuje 28 maja.