Finał Ligi Mistrzów za darmo na Youtube. Rewolucja w sposobie pokazywania meczów?

BT Sport oznajmiło, że finały Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy będą dostępne dla wszystkich widzów, bo zostaną udostępnione na platformie Youtube, stronie internetowej telewizji oraz w aplikacji mobilnej.

Będzie to pierwszy finał Ligi Mistrzów transmitowany nie tylko w systemie 4K UHD, ale także w technologii Virtual Reality. Do jej odbioru potrzebne są specjalne okulary VR, które pozwalają poczuć się jak naoczny świadek wydarzenia.

Telewizja zapowiedziała również, że transmisje będzie mógł zobaczyć każdy. Może to oznaczać, że stacja nie włączy blokady geograficznej. Jest to jednak dość zaskakująca informacja, która może okazać się nieprawdą. Prawa telewizyjne kupowane są na konkretne kraje, dlatego dystrybucja jest możliwa tylko w obrębie danego państwa. Oznacza to prawdopodobnie, że w Polsce nie będzie można legalnie zobaczyć tej transmisji.

Finał Ligi Europy odbędzie się 24 maja o godz. 20:45. Pojawią się w nim Ajax Amsterdam i Manchester United.

Finał Ligi Mistrzów zaplanowano na 3 czerwca. Zmierzą się w nim Juventus FC i Real Madryt.