Sandecja Nowy Sącz o krok od ekstraklasy! Górnik Zabrze jeszcze walczy

Piękny sen Sandecji Nowy Sącz trwa. Osiem zwycięstw z rzędu, najlepszy bilans bramek w 1. lidze, a w końcu dziesięć punktów przewagi nad ligowymi rywalami. Drużyna Radosława Mroczkowskiego jest na ostatniej prostej do ekstraklasy, ale awansu jeszcze pewna być nie może.

Do pełni szczęścia Sandecji brakuje jednego zwycięstwa, ale może okazać się, że kibice i piłkarze małopolskiego klubu awans będą świętować przed telewizorem. Stanie się tak jeśli:

Sandecja swój mecz wygrała, rozbiła Znicz Pruszków 5:2. Spełnił się też jeden z warunków analizy Pawła Mogielnickiego z 90minut.pl - Katowice przegrały z Górnikiem Zabrze 0:1.

To oznacza, że drużyna Jerzego Brzeczka mocno skomplikowała swoją sytuację. A na dodatek, pozwolił włączyć się do walki o awans Górnikowi. Gol Bartosza Kopacza przedłużył nadzieje zespołu Marcina Brosza, ale do awansu chętnych jest więcej. Szanse, poza wymienionymi wcześniej klubami, mają jeszcze: Olimpia Grudziądz, Zagłębie Sosnowiec, Wigry Suwałki, Miedź Legnica, Chojniczanka Chojnice i Podbeskidzie Bielsko-Biała.

Do zakończenia sezonu zostały jeszcze trzy pełne kolejki. Do zdobycia dziewięć punktów, a kluczowe rozstrzygnięcia coraz bliżej.