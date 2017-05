Legia - Lech. Jacek Magiera: Gonimy, a teraz jesteśmy bardzo blisko

- Jestem przekonany, że każdy z zawodników, który

wyjdzie na boisko, da z siebie maksimum. Nie jest ważne, kto strzeli gola,

liczą się trzy punkty i wygrana. Wiem, że każdy z piłkarzy zrobi

wszystko, aby tak się stało - powiedział na konferencji prasowej Magiera.

W ostatnich dwóch meczach Legii z Lechem, bohaterem mistrzów Polski był Kasper Hamalainen, były piłkarz "Kolejorza". - Nie mam nic przeciwko, żeby Kasper znowu

zdobył bramkę. Życzę mu tego - rzucił Magiera.

I dodał: - Mamy zespół, który potrafi grać w piłkę na bardzo wysokim poziomie.

Zapomnieliśmy już o ostatniej wygranej 6:0, przed nami kolejne spotkanie.

Naszą rolą jest być skoncentrowanym od pierwszej do ostatniej minucie.

Celem wygrana i wyprzedzenie naszego najbliższego rywala w tabeli. Nie

traktujemy tego meczu jakoś specjalnie.

Od wielu miesięcy gonimy, teraz jesteśmy blisko, kolejne punkty są nam

bardzo potrzebne. Wkroczyliśmy w decydującą fazę sezonu. Chcemy być na

pierwszym miejscu po ostatnim meczu obecnych rozgrywek. W środę wyjdziemy

na boisko po to, aby dobrze zagrać, być skutecznym, a na końcu

zwyciężyć.

Co będzie decydujące? Wiele aspektów: doświadczenie, przygotowanie,

przede wszystkim mentalne, bo to bardzo ważny element przy meczach co trzy

dni. Jesteśmy pod tym względem doświadczeni, mamy piłkarzy, którzy

lubią grać często. Liczymy na każdego z nich. I na kibiców. Żeby nas

ponieśli do zwycięstwa, a jak będzie potrzeba, to pomogli nam strzelić

decydującego gola. Wiem, że stworzą wspaniałą atmosferę i wspólnie

będziemy cieszyć się z trzech punktów.