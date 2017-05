Liga angielska. Jose Mourinho słabszy od Louisa van Gaala i Davida Moyesa

Jeśli porównamy wyniki Mourinho do osiągnięć drużyn Louisa van Gaala i Davida Moyesa, to okaże się, że Manchester Mourinho ma zdecydowanie najniższy procent wygranych meczów w lidze.

Louis van Gaal - 51,31% zwycięstw w lidze, David Moyes równo 50% wygranych, a Jose Mourinho tylko 47,22%. Nie jest to zbyt miła informacja dla The Special One, ale jeśli popatrzymy na to, jak ułożył się sezon dla United, to łatwo dojść do wniosku, że Portugalczyk w pewnym momencie postawił tylko na wygranie Ligi Europy i to jest jego główny cel. - Nikt nie jest w stanie grać w dwóch rozgrywkach z piętnastoma piłkarzami. Niektórzy gracze dostają 90 minut, inni mogą odpocząć. Ostatnio obyło się bez kontuzji. To także o jeden mecz mniej, ponieważ w tym momencie Premier League to spotkania, w których nie chcemy brać udziału - mówił Mourinho w rozmowie ze Sky Sports.

Mourinho zdobywa najwięcej punktów

Drużyna Jose Mourinho jest jednak najlepsza w średniej liczbie punktów na mecz. Zdecydowanie najsłabszą ekipą była ta prowadzona przez Davida Moyesa. Szkot kierował Czerwonymi Diałbami w 34 meczach i zdobywał średnio 1,68 pkt na mecz. Van Gaal zgromadził 136 pkt w 76 spotkaniach, co daje średnio 1,79 ,,oczka’’ na mecz, a Mourinho w 36 meczach zdobył 65 punktów, co oznacza 1,81 pkt na spotkanie.

Portugalczyk sprawił, że jego zespół przestał przegrywać (tylko 5 porażek w sezonie), ale w kolejnym sezonie Manchester będzie musiał popracować jeszcze nad wyeliminowaniem wielu remisów, bo bez tego nie powalczą o mistrzostwo kraju.