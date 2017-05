Siatkówka. Cuprum Lubin z kolejnym przyjmującym

Filip Biegun związany był z Cuprum Lubin za czasów gry w zespole Młodej Ligi. Później dwa sezony spędził na wypożyczeniu - w GKS-ie Katowice oraz w Barkomie Kazhany Lwów. Z ukraińskim klubem wywalczył wicemistrzostwo kraju, zdobył Puchar i Superpuchar. Młody zawodnik występuje na przyjęciu.

Póki co pozostałe transfery Cuprum Lubin nie imponują. Klub pożegnał się z jednym ze swoich podstawowych zawodników, rozgrywającym reprezentacji Polski Grzegorzem Łomaczem. W zamian za niego do zespołu przeszedł Michał Masny z Lotosu Trefla Gdańsk. Doszło również do roszady na stanowisku szkoleniowym – trener Gheorghe Cretu rozstał się z drużyną, a na jego miejsce władze klubu zatrudnili Patricka Duflos, który większość kariery spędził we Francji, szkoląc w tamtejszej lidze. Wiadomo również, że kolejny sezon w Cuprum spędzi Miloš Terzić.

Z zespołu z Lubina odejdzie także Paweł Rusek, który na kolejne dwa lata związał się z Asseco Resovią.