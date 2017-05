Vadis Odjidja-Ofoe zarobi milion euro za sezony gry w Legii?

Jak informuje wtorkowe wydanie "Super Expressu", Dariusz Mioduski zamierza zaproponować piłkarzowi ogromną podwyżkę. Ofoe miałby zarabiać od sezonu 2017/2018 milion euro, o około czterysta tysięcy więcej niż obecnie, co uczyni go najlepiej opłacanym zawodnikiem w polskiej ekstraklasie. Najwyższą pensją może się póki co pochwalić inny piłkarz Legii Artur Jędrzejczyk, który za sezon gry inkasuje około ośmiuset tysięcy euro.

- Zatrzymanie Vadisa to dla nowego właściciela sprawa prestiżowa. Gdyby udało się przekonać go do pozostania, byłby to duży sukces marketingowy. A wiadomo, że Mioduskiemu najbardziej zależy na dobrym PR. Dlatego nie będzie skąpił pieniędzy na Vadisa - czytamy w gazetowym wydaniu "Super Expressu".

Odjidja-Ofoe to najważniejszy piłkarz w układance Jacka Magiery. Belg kreuje grę Legii i jego brak mocno skomplikowałby trenerowi warszawian budowę zespołu na przyszły sezon. We wszystkich rozgrywkach Ofoe w barwach warszawskiej drużyny strzelił cztery gole i zanotował trzynaście asyst.

Z informacji "SE" wynika, że klub pożegna się latem z Tomasem Necidem, Walerim Kazaiszwilim, Guilherme, Michałem Kucharczykiem oraz Adamem Hlouskiem.