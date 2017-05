ISIS zapowiada likwidację futbolu. Nie jesteśmy przygotowani na zagrożenie

Terroryzm stał się realnym zagrożeniem dla europejskiego futbolu w 2015 roku. Tuż po meczu Francja – Niemcy na Stade de France doszło do zamachu, który wstrząsnął całą Europą. Kilka dni później odwołano mecz Niemcy-Holandia, który był zapowiadany jako symbol zwycięstwa nad zagrożeniem płynącym z islamskiego terroryzmu. Niestety, niebezpieczeństwo ataku było na tyle duże, że służby wolały dmuchać na zimne i odwołały to spotkanie. W 2017 wydarzenia poszły o krok dalej, bo celem ataku terrorystycznego (choć prawdopodobnie nie ma podłożu islamskim) stała się Borussia Dortmund. Właściwie tylko odpowiednie zabezpieczenie autokaru i solidnie wzmocnione szyby pozwoliły uniknąć ofiar w tym zdarzeniu. Kilka dni później doszło do zamieszek na stadionie przed meczem Lyonu z Besiktasem w Lidze Europy, a w Barcelonie pijany mężczyzna wniósł na stadion broń, którą groził kibicom Espanyolu. Na szczęście była to tylko zabawka, ale przy takiej liczbie ludzi, jaka gromadzi się na Camp Nou, mogła zadziałać psychologia tłumu. Ewentualna panika dawała olbrzymie szanse na pokaźne straty w ludziach.

Przed naszym krajem kolejne duże wydarzenia, które znów zwrócą uwagę na Polskę. W czerwcu czeka nas mecz eliminacji mistrzostw świata, pojawi się na nim 55 tysięcy kibiców, a w drugiej połowie miesiąca czaka nas młodzieżowe Euro. To będzie ogromny sprawdzian dla polskich służb, bo o ile Warszawa czy Kraków są przygotowane na to, że cyklicznie odbywają się w tam wielkie imprezy, to niekoniecznie można to powiedzieć o Tychach, Bydgoszczy czy Kielcach. Będzie to pierwszy ważny test dla nowej antyterrorystycznej. - Ustawa jest tylko zapisem, który otwiera pewne furtki, jak na przykład użycie wojska w ekstremalnych sytuacjach, czy kwestie pozyskiwania informacji. Do tej pory była duża trudność z wprowadzeniem tego typu przepisów. Jeśli mamy wojsko, to nie może ono być tylko do użytku zewnętrznego, ale powinniśmy mieć możliwość używania go także na terenie kraju. Sama ustawa nie załatwi jednak sprawy. Potrzeba do tego szeregu rozporządzeń do ustawy, które regulowałyby np. kwestie przekazania broni i tego kto będzie odpowiadał za wzięcie odpowiedzialności za dowodzenie ewentualnymi operacjami. Przepisy to jedno, ale to wszystko musi być wyćwiczone. U nas niestety tego nie ma – mówi gen. Roman Polko.

ISIS nienawidzi futbolu

Piłka nożna znalazła się na celowniku ISIS, bo w państwach, w których dzihad jest codziennością, za zwykłe kopanie piłki na ulicy można stracić życie. – Oni kierują się jedną myślą, wedle której Allah nie stworzył człowieka po to, by ten uprawiał sport. ISIS uważa, że futbol jest złem, które rozbija społeczeństwo. Ich społeczeństwo. Wiadomo, że piłka nożna wywołuje emocje, co bardzo nie podoba się ISIS. Dostrzegają wielkie zagrożenie w piłce nożnej, dlatego starają się likwidować każdy jej przejaw – mówi Galib, kurdyjski student mieszkający w Polsce.

Jeśli ktoś nie zastosuje się do wizji państwa Daesz, jest likwidowany. Brutalne egzekucje mają wywołać popłoch w społeczeństwie. Jakiś czas temu świat obiegła informacja o zamordowaniu 13 dzieci, które przyłapano na oglądaniu meczu Irak – Jordania w Pucharze Azji. Terroryści postanowili posunąć się jednak o krok dalej i uderzyli w europejski futbol, bo przynosi to więcej rozgłosu. O ile stadiony wydają się być relatywnie bezpieczne, to do zamachów dochodzi nie na meczach, a w związku z meczami. - Nawet przed szczytem NATO nie mieliśmy realnych ćwiczeń, tylko pokazy na Stadionie Narodowym. Przecież to jasne, że terroryści nie atakują w najbardziej zabezpieczonym miejscu, tylko tam, gdzie ta ochrona jest na zdecydowanie niższym poziomie. Współczesny terroryzm szuka słabych punktów. W czasie ważnych imprez stadion jest twierdzą, a większe zagrożenie jest w strefach kibica oraz w miejscach, gdzie masa fanów spędza czas. Do ochrony takich miejsc potrzebna jest świetna współpraca i komunikacja służb, władz administracyjnych, a także wolontariuszy. W tej dziedzinie jest jednak wiele do zrobienia – zauważa generał.

Bojownicy Państwa Islamskiego uznają sport za niezgodny z zasadami islamu, dlatego w mieście Ar-Rakka dokonano pokazowej egzekucji czterech piłkarzy, którzy działali w konspiracyjnym klubie Al-Shabab Soccer Club. Oczywiście, wszystko w ramach prewencji… Bojownicy Państwa Islamskiego zapowiedzieli również, że nie dojdzie do kolejnych mistrzostw świata w piłce nożnej, które na 2022 rok zaplanowano w Katarze. Dżihadyści twierdzą, że do tego czasu Kataru już nie będzie, bo będzie w całości zajęty przez ISIS.

Nasze przepisy wprowadzają chaos

Ekspansja terroryzmu, który za jeden z głównym celów ubrał sobie futbol, każe zastanowić się, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne zagrożenie i kto w sytuacji kryzysowej byłby odpowiedzialny za działanie. Patrząc jednak na to, jakie przepisy funkcjonują w polskim obrocie prawnym, to łatwo się pogubić w tym, jakie są kompetencje służb. Rozdział uprawnień jest bardzo płynny i zależy właściwie tylko od interpretacji zdarzenia. - Narodowy Przegląd Bezpieczeństwa wydany kilka lat temu wspomina dokładnie o tych samych problemach. Nakładające się kompetencje, rozproszone byty planistyczne. Oznacza to, że to prawo w wielu miejscach jest sprzeczne i mało zorganizowane. Dochodzi do tego brak centralnego ogniwa, które może zwalczać terroryzm. Oznacza to problemy z tym, kto dowodzi w danej akcji – mówi Roman Polko.

- Podczas ataku na World Trade Center był taki problem, że każda służba chciała przejmować dowodzenie. CIA i FBI nie przekazywały sobie informacji, bo ze sobą rywalizowały. Kłopot był jednak taki, że tam każdy chciał, a gdy u nas w sytuacji kryzysowej każdy chce się pozbyć jakiejkolwiek odpowiedzialności. Niewiele się u nas zmieniło, a można nawet powiedzieć, że chaos się pogłębił. Minister Macierewicz ,,reformuje’’ system dowodzenia, który został rozwalony przez poprzedniego ministra Kozieja, ale jego zmiany tylko pogłębiają chaos. Jeśli podobnie to wygląda w Policji, to obawiam się, że to wszystko nie zostało naprawione. Nie mam na temat policji kompleksowej wiedzy, ale widać, że komendanci ciągle się tam zmieniają. Niestety, to wszystko daje obraz sporej niekonsekwencji – dodaje generał Roman Polko.

Problemy na każdym roku

Od wielu lat mówi się o stworzeniu w naszym kraju systemu łączności, dzięki któremu służby mogłyby się ze sobą komunikować. O ile niektóre miasta wprowadziły już system szyfrowanej łączności TETRA, który pozwala na prowadzenie rozmów nawet w momencie, w którym sieci komórkowe są przeciążone (a tak dzieje się prawie zawsze w przypadku zamachu), to nie można mówić o kompleksowym systemie, który działałby na terenie całego kraju i pozwalał na szybkie informowanie i podejmowanie działań. Co ciekawe, na czas Euro 2012 powstała infrastruktura dostarczona przez dwie największe sieci komunikacyjne, a do koordynacji działań między stadionami, strefami kibica i Ukrainą wykorzystano prawie 2 tysiące telefonów komórkowych.

- Systemu komunikacji i łączności między służbami w istocie dalej nie ma. Nie mamy czegoś takiego, jak Cabinet Office Brefing Rooms (COBRA). Nie ma infrastruktury, która zapewnia ukrytą łączność i komunikacje z poszczególnymi służbami. Swoistym kuriozum jest także brak zdolności menadżerskich wśród ludzi, którzy tymi jednostkami zarządzają. Pomyślmy, że wychodzi Minister Obrony Narodowej i mówi, że Egipt sprzedał Rosji Mistrala za dolara. Pytanie, gdzie jest cały jego sztab. Od razu nasuwa się pytanie, czy wojskowe służby specjalne potwierdziły mu tą informację. Nie chodzi, więc o zbudowanie samej infrastruktury, ale również o to, żeby ludzie potrafili z tego korzystać – zauważa Polko.

,,Polskie jakoś to będzie’’

- W Polsce bardzo lubimy takie medialne przedsięwzięcia. Coś się dzieje, to ad hoc robimy spotkanie sztabu, który zaczyna obradować. Debatują jak rozwiązać problem itd. Świetnie wygląda to w kamerach, ale nie ma to sensu. Świetnym przykładem jest wspomniana brytyjska COBRA. Tam pracuje szereg specjalistów, którzy analizują masę informacji i jeśli coś się nadaje, to przesyłają to dalej do decydentów politycznych. Ich system łączności też pozwala na koordynację działań. Każdy wie, jakie są jego kompetencje, a w sztabie znajdują się przedstawiciele wszystkich służb, którzy na bieżąco komunikują się ze swoimi oddziałami – denerwuje się generał.

Mimo że w Polsce nie mieliśmy jeszcze żadnej próby dokonania zamachu terrorystycznego, co jest oczywiście bardzo pozytywną informacją, to od razu nasuwa się pytanie, czy wszystkie procedury są odpowiednio przećwiczone i gotowe na wystąpienie sytuacji kryzysowej. Miejmy nadzieje, że podczas nadchodzącego turnieju nie trzeba będzie przetestować ich w boju. Turniej UEFA Euro 2017 U-21 rozpocznie się 16 czerwca i potrwa dwa tygodnie.