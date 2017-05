Alvaro Morata nie podał ręki Zinedine'owi Zidane'owi. W Realu iskrzy?

Kiedy w 61. minucie spotkania Real prowadził na Estadio Santiago Bernabeu 2:1, francuski szkoleniowiec dokonał rotacji w składzie - miejsce Jamesa Rodrigueza zajął na boisku Casemiro, natomiast Moratę zmienił Lucas Vazquez. O ile James, który według hiszpańskiej prasy rozegrał w niedzielę ostatni mecz w barwach Realu na jego stadionie, opuszczając plac gry, podziękował publiczności i trenerowi za grę, tak Morata decyzji o swojej zmianie nie przyjął zbyt dobrze.

Hiszpan nie tylko odmówił podania ręki szkoleniowcowi, ale także rzucił pod nosem wulgarne "ku**a, twoja mać", gdy przechodził obok trenera. Całą sytuację można zobaczyć w materiale wideo przygotowanym przez telewizję Cuatro.

Decyzji Zidane'a broni jednak większość ekspertów. Morata prezentował się tego dnia znacznie poniżej oczekiwań, a przeprowadzone przez Francuza zmiany pozwoliły Królewskim odzyskać kontrolę nad meczem. Ostatecznie Real wygrał z Sevillą 4:1 i w walce o mistrzostwo Hiszpanii wciąż jest zależny tylko od siebie.

Zachowanie Moraty tylko podsyci plotki o ewentualnej zmianie barw przez zawodnika latem. Nie jest żadną tajemnicą, że atakujący nie jest zadowolony ze swojej roli w zespole i uważa, że zasługuje na znacznie większe zaufanie. Za Hiszpanem przemawiają przede wszystkim statystyki. Mimo że na boisku spędził w tym sezonie o ponad tysiąc minut mniej od Karima Benzemy, z którym rywalizuje o miejsce w wyjściowej jedenastce, strzelił aż 20 goli, o trzy więcej od Francuza. Morata może się również pochwalić najlepszym w drużynie stosunkiem liczby zdobytych bramek do czasu spędzonego na boisku - do siatki trafia średnio co 93 minuty.

"Dziewiątką" Realu zainteresowane są poważnie m.in. Manchester United, który chce także kupić od Królewskich Jamesa Rodrigueza, oraz Chelsea. Trener Czerwonych Diabłów Jose Mourinho miał się już nawet kontaktować z zawodnikiem w sprawie przenosin na Old Trafford. Sam zainteresowany jeszcze niedawno zapowiadał, że chce zostać w Madrycie, ale gesty w trakcie niedzielnego meczu na nowo rozpoczną debatę na temat jego przyszłości.