Ruch Chorzów ukarany, ale z licencją na grę w ekstraklasie

Legendarny polski klub przeżywa jeden z najtrudniejszych sezonów w swojej historii. Chorzowianie zamykają tabelę ekstraklasy. Jakby tego było mało w ostatniej kolejce przegrali ze Śląskiem we Wrocławiu aż 0:6! Wprawdzie do bezpiecznej pozycji w tabeli tracą tylko dwa punkty, ale fatalna atmosfera wokół klubu nie pomagała w walce o utrzymanie. Wiele się mówiło, że nawet jeśli Ruch pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej, to z powodu kłopotów finansowych nie otrzyma licencji na grę w ekstraklasie.

W poniedziałek upływał ostateczny termin dla Ruchu na spłatę wszystkich zobowiązań w wysokości 5 mln zł. Długi zostały spłacone, a komisja postanowiła przyznać licencję w pierwszej instancji. Jednocześnie objęła chorzowian nadzorem finansowym i infrastrukturalnym.

To nie koniec. Co prawda Ruch wypłacił pieniądze wierzycielom, ale zrobił to ponad miesiąc od pierwotnego terminu, jakim był koniec marca. W efekcie komisja ds. licencji nałożyła na klub karę w postaci trzech ujemnych punktów na przyszły sezon.

We wtorek Ruchu zmierzy się u siebie z Piastem Gliwice (g. 20.30).

Górnik Łęczna też z licencją

W poniedziałek licencję na grę w ekstraklasie otrzymał jeszcze jeden kandydat do spadku - Górnik Łęczna. Na klub również została nałożony nadzór finansowy.