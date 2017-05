Siatkówka. Kevin Tillie oficjalnie zawodnikiem Jastrzębskiego Węgla

Po zakontraktowaniu zagranicznego atakującego Maurice Torresa, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle stanęła przed koniecznością rozstania się z Kevinem Tillie, który przez dwa lata miał swój udział w złotych medalach mistrzostw Polski wywalczonych przez drużynę. Stało się tak ze względu na limit obcokrajowców obowiązujący w PlusLidze – Benjamin Toniutti, Sam Deroo oraz wspomniany Torres go wyczerpywali, a klub nie chciał skazać przyjmującego na los zmiennika Belga. Francuz stał się wolnym zawodnikiem, jednak nie trzeba było długo czekać na to aż podpisze nowy kontrakt.

W poniedziałek Tillie przeszedł badania medycznie i zgodnie z przewidywaniami podpisał umowę z 3. drużyną minionego sezonu, Jastrzębskim Węglem. – Poszukiwaliśmy na siatkarskim rynku godnego następcy dla Scotta Touzinsky’ego. Kiedy dowiedziałem się, że Kevin Tillie jest wolnym zawodnikiem i jest szansa, by go pozyskać, od razu stał się graczem „pierwszego wyboru” – przyznaje Mark Lebedew, na co dzień trener jastrzębian i reprezentacji Australii. W poprzednim sezonie sprowadzenie w trakcie rozgrywek Sebastiana Schwarza nie dało oczekiwanych efektów – podstawowym przyjmującym wciąż był Jason De Rocco, a Niemiec na boisku pojawiał się zadaniowo.

– To idealny zawodnik dla nas, dla grupy, którą mamy i dla każdego z zawodników z osobna. Uważam, że Kevin perfekcyjnie wkomponuje się w nasz zespół pod względem mentalnym. Powiem szczerze, że marzyłem o takim zawodniku w moim zespole. Kevin wszędzie gdzie grał, odnosił sukcesy. W Stanach Zjednoczonych dwukrotnie zwyciężał w rozgrywkach uniwersyteckich i był wybierany najlepszym graczem ligi. W Turcji z Arkasem Izmir wywalczył tytuł mistrzowski, a z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle dwukrotnie triumfował w PlusLidze. Ponadto, z reprezentacją Francji wygrał Ligę Światową i Mistrzostwa Europy. Jego wybitne umiejętności, jakość w grze, to jest coś, czego potrzebujemy w naszym zwycięskim zespole – podkreśla Mark Lebedew. – W mojej ocenie Kevin Tillie to optymalny zawodnik do naszej drużyny zarówno pod względem sportowym, jaki i mentalnym. Biorąc pod uwagę jego ogranie na najwyższym szczeblu ligowym oraz reprezentacyjnym, można powiedzieć, że jest to bardzo dobre „rozwiązanie” w obliczu kolejnego, wymagającego sezonu, w którym przystąpimy do rozgrywek Ligi Mistrzów. Jestem bardzo zadowolony z tego transferu – dodaje prezes Jastrzębskiego Węgla, Adam Gorol.

Tillie to złoty medalista ostatnich mistrzostw Europy i triumfator Ligi Światowej z 2015 roku. W karierze klubowej występował w lidze uniwersyteckiej w Ameryce Północnej, CMC Rawenna (2013-2014) oraz w Arkasie Spor Izmir (2014-2015). Później przyniósł się do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, z którą dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo Polski, a w tym roku dodatkowo po Puchar Polski.

Francuz w pierwszym sezonie grania w polskiej lidze był podstawowym zawodnikiem ZAKSY, jednak drugi nie był już dla niego tak szczęśliwy. Od początku rozgrywek mierzył się z kontują, a kiedy wydawało się, że wrócił do zdrowia, to przytrafił mu się kolejny, skutkujący operacją uraz. W docelowej formie uznawany jest jednak za jednego z najlepszych przyjmujących w kraju, posiadającego duże umiejętności szczególnie w defensywie.