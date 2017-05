Siatkówka. Miał być na chwilę, zostaje na dłużej - Zlatan Yordanov podpisał nowy kontrakt z MKS-em Będzin

– Dzięki grze w PlusLidze dojrzałem – mówi Zlatan Yordanov, który przedłużył kontrakt z MKS-em Będzin. – Trudno mi ocenić, w jakim elemencie zrobiłem największy postęp, ale cieszę się, iż mogłem poznać inny styl siatkówki, który bardzo przypadł mi do gustu. Jestem zadowolony, że w przyszłym sezonie będę mógł się go dalej uczyć i rozwijać swoje umiejętności w bardzo mocnej lidze – dodał bułgarski przyjmujący.

Zlatan Yordanov znalazł się w PlusLidze dzięki kontuzji Nathana Robertsa. 27-letni zawodnik dość szybko trafił do podstawowej szóstki klubu z Będzina i to właśnie wokół niego władze drużyny postanowiły budować skład na kolejny sezon. Statystycznie był 29. zawodnikiem na swojej pozycji – zagrał w 14 meczach i 53 setach. Bułgar wcześniej występował między innymi w klubach Marek Junion-Iwkoni Dupnica, Gümüshane Torul Gençlik Spor oraz Inegol Belediyesi.

W sezonie 2017/2018 w drużynie Stelio De Rocco na pewno będzie można zobaczyć wspomnianego Yordanova, Marcina Walińskiego, który przedłużył kontrakt o rok, Dawida Wocha, Mateusza Przybyłę oraz Michała Poterę.