Transfery. Tomasz Kędziora trafi do AS Monaco?

- Monaco kilkakrotnie obserwowało Tomasza od początku sezonu, a rozmowy rozpoczęły się w kwietniu. Przedstawiono nam ofertę, ale jeszcze nie podjęliśmy żadnej decyzji - powiedział agent piłkarza, Przemysław Pańtak. - Tomasz jest zaszczycony zainteresowaniem takiego klubu, ale skupia się na końcówce sezonu, dopiero po niej podejmie decyzję. Mogę jedynie zdradzić, że w Monaco miałby szanse na grę.

Lech Poznań chciałby za swojego piłkarza co najmniej 2 mln euro. Dla Monaco wydanie takiej kwoty nie jest żadnym problemem. Klub z Księstwa - gdzie czołową rolę odgrywa Kamil Glik - niemal zapewnił sobie mistrzostwo Francji. Musi zdobyć jeden punkt w ostatnich dwóch meczach, by na pewno wyprzedzić Paris Saint-Germain (od którego ma znacznie lepszy bilans bramkowy). W tym sezonie Kędziora zagrał w 40 meczach we wszystkich rozgrywkach, strzelił w nich dwa gole i zaliczył trzy asysty.