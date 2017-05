Premier League. Wielkie wyróżnienie dla Artura Boruca. Kibice docenili polskiego bramkarza

Artur Boruc, mimo 37 lat na karku, wciąż prezentuje wielką klasę w Premier League. Polski bramkarz został doceniony przez kibiców Bournemouth, którzy wybrali go na najlepszego piłkarza zespołu w kończącym się sezonie ligowym w Anglii.

Wygrana Boruca w głosowaniu kibiców jednak nie była wcale taka oczywista. Pretendował do niej także jego kolega z zespołu - Joshua King, który w tym sezonie zdobył 16 bramek, co stawia go w czołówce ligowych strzelców.

Boruc w tym sezonie wstąpił w 34 ligowych meczach. W dziewięciu występach zachował czyste konto, a w pozostałych puścił 63 gole, co jest trzecim najgorszym wynikiem w całej ligowej stawce. To jednak w żaden sposób nie przeszkadza menedżerowi Bournemouth, który wychwala Polaka pod niebiosa.

- Jestem z niego bardzo, ale to naprawdę bardzo zadowolony. Od dłuższego czasu jest w wyśmienitej formie. Był dla nas kluczowy w Championship i tak samo ważny jest teraz w Premier League. Miał w tym sezonie kilka takich interwencji, które nie tylko zachwycały, ale też zapewniały nam ważne punkty, dające nam utrzymanie - tak o Borucu mówi Eddie Howe, menedżer Bournemouth.

Niedawno Boruc podpisał kolejny kontrakt z Bournemouth - przedłużył umowę o jeszcze jeden sezon. Nagrodę od kibiców ma odebrać przed sobotnim meczem z Burnley. Początek spotkania o 16.