Finał Ligi Mistrzów areną zmagań o Złotą Piłkę

Dziennik podkreśla, że w walce o tytuł najlepszego piłkarza na świecie pozostało już tylko dwóch graczy - Cristiano Ronaldo (Real Madryt) i Gianluigi Buffon (Juventus). Zawodnik, który 3 czerwca na Millenium Stadium wzniesie w górę puchar Ligi Mistrzów, wysunie się na zdecydowanie prowadzenie w wyścigu po Złotą Piłkę.

Według bukmacherów faworytem jest obecnie Ronaldo, który plasuje się przed Buffonem i Lionelem Messim. Układ sił może się jednak zmienić, jeśli to drużyna Włocha odniesie zwycięstwo w wielkim finale. Potwierdza to także prezes "France Football", magazynu przyznającego nagrodę: - Jeśli Buffon wygra Ligę Mistrzów, będzie na idealnej drodze do Złotej Piłki. To byłoby dla niego coś cudownego.

Finał Ligi Mistrzów, w obliczu braku dużej imprezy w piłce reprezentacyjnej w tym roku, staje się areną zmagań o miano najlepszego piłkarza globu. To najważniejsze rozgrywki, jakie w 2017 roku może wygrać zarówno Ronaldo, jak i Buffon, dlatego mają tak duże znaczenie w kontekście plebiscytu "France Football".