Gianluigi Buffon przyłapany z papierosem. Tak uczcił awans do finału Ligi Mistrzów?

Przed powrotem do Turynu Buffon spędził noc w domu swojej partnerki Ilarii D’Amico, a następnego dnia był widziany w towarzystwie przyjaciół - donosi brytyjski "Daily Mail". To, co przykuło uwagę fotoreporterów, to palone przez bramkarza papierosy, które niewiele mają wspólnego ze sportowym trybem życia, jaki prowadzą piłkarze, zwłaszcza ci rywalizujący na najwyższym światowym poziomie.

Golkipera za jego styl życia nikt z pewnością krytykować jednak nie będzie. Mimo 39 lat na karku, Buffon wciąż pozostaje jednym z najlepszych zawodników na świecie, imponując świetną formą i będąc pewnym punktem drużyny prowadzonej przez Massimiliano Allegriego.

Juventus pokonał Monaco w półfinałowym dwumeczu Ligi Mistrzów 4:1. O puchar Włosi zagrają z Realem Madryt 3 czerwca na Millennium Stadium w Cardiff.