UFC. Jessica Andrade po walce oświadczyła się swojej dziewczynie

Jessica Andrade jednogłośnie przegrała pojedynek z Joanną Jędrzejczyk. Polka zadała zdecydowanie więcej ciosów i pewnie wygrała na punkty. Tuż po walce doszło jednak do bardzo nietypowego zdarzania.

Reporter UFC komplementował Andrade za jej nieustępliwość i wolę walki. Zawodniczka powiedziała, że przyjechała do Dallas żeby zostać mistrzynią, ale nie będzie się załamywać, bo jest dopiero na początku swojej kariery. Po chwili dodała, że ma wielką prośbę do swojej dziewczyny, która jest na widowni. - Chciałabym poprosić ją o rękę. Chce, by została moją żoną - zaskoczyła wszystkich Andrade. Partnerka zawodniczki się zgodziła.

Wideo z tego momentu od 3.00:

Reporter UFC Joe Rogan był zszokowany tą sytuacją i przez kilka chwil zupełnie nie wiedział co powiedzieć.