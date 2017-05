Siatkówka. Bartosz Kurek nie dla Skry? Czy śladem Konarskiego przeniesie się do Turcji?

Jeśli można było wskazać jednego z najważniejszych autorów srebrnego medalu PGE Skry Bełchatów w poprzednim sezonie, to z pewnością był to Bartosz Kurek, którego przejście z ataku na przyjęcie znacząco wpłynęło na wyniki drużyny Philippe'a Blain. Choć polskie media były prawie całkowicie przekonane o tym, że zostanie on w zespole z Bełchatowa w kolejnym sezonie, to tureccy informatorzy są innego zdania.

Ponoć Kurek otrzymał intratną propozycję od Ziraatu Bankasi Ankara, który już wcześniej podpisał kontrakt z Dawidem Konarskim. Sam zainteresowany co prawda nie skomentował jeszcze tych informacji, jednak dziennikarze voleybolplus.com są pewni, że Polak podpisze kontrakt za granicą.

Ziraat Bankasi Ankara to zdobywca brązowego medalu ligi tureckiej w 2011 i 2015 roku. W rozgrywkach 2016/2017 przegrał rywalizację o 3. miejsce z Fenerbahce Stambuł. W szeregach drużyny występowali między innymi Cristian Savani, David Lee, Iwan Komarow i Kay van Dijk.

Kurek gotowy na wyjazd z Polski?

Bartosz Kurek w swojej karierze grał w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, PGE Skrze Bełchatów, Asseco Resovii Rzeszów, a także za granicą – w Dynamie Moskwa oraz Lube. W poprzednim sezonie miał występować w lidze japońskiej, w zespole JT Thunders. Zerwał jednak umowę z powodów osobistych; dużo mówiło się o tym, że przeżywał wypalenie po porażce podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. Wkrótce związał się jednak z PGE Skrą Bełchatów i dużą część sezonu spędził w kwadracie dla rezerwowych, na boisku pojawiając się tylko zadaniowo. Wszystko zmieniło się, kiedy z urazami zaczęli mierzyć się kolejni przyjmujący Skry. Trener Philippe Blain przestawił go z pozycji atakującego właśnie na przyjęcie, co przyniosło błyskawiczne efekty.

- Powrót na boisko w jakimś stopniu poukładał całą organizację dnia poprzez treningi i mecze - pod tym względem siatkówka wiele mi ułatwiła. Przez tyle lat wykonywania tego zawodu przyzwyczaiłem się do podobnego rytmu, a to również mi pomogło. Skra miała tę przewagę nad innymi klubami, które mogłem wybrać, że nie wywoływała na mnie aż takiej presji i nie nakładała obciążenia, wynikającego z tego, że musiałbym w każdym meczu zdobywać kilkanaście punktów i prowadzić zespół do zwycięstwa. Dlatego jestem w takim miejscu, w którym jestem – mówił sam Kurek pod koniec marca. Zespół zaczął grać lepiej i awansował do finału PlusLigi, gdzie przegrał z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Srebrny medal uznawany jest jednak za powrót drużyny na lepsze tory po rozgrywkach, w których walczył tylko o brąz.

Spore zmiany w Skrze

Jeśli Kurek opuści klub, to można będzie uznać, że skład Skry w przyszłym sezonie przejdzie rewolucję. Już teraz wiadomo, że w kolejnych rozgrywkach trenerem bełchatowian nie będzie Philippe Blain, oraz że w zespole nie zagra Nicolas Uriarte, który ma przenieść się do Gi Group Monza. Michał Winiarski skończył karierę, a władze drużyny prawdopodobnie zakończą współpracę z Mariuszem Marcyniakiem i Jurijem Gładyrem. Skrę ma opuścić również Artur Szalpuk, który prawdopodobnie jest już dogadany z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.

Do klubu przeniósł się z kolei rozgrywający reprezentacji Polski, Grzegorz Łomacz. Spekuluje się, że wzmocni go również Patryk Czarnowski z zespołu mistrzów Polski oraz trener Roberto Piazza.