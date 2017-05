Ależ pech dwukrotnego medalisty olimpijskiego w triathlonie! Nie poddał się i pokazał niesamowitą wolę walki!

W sobotnim wyścigu na dystansie olimpijskim (1,5 km pływania, 40 km jazdy na rowerze i 10 km biegu) podczas etapu kolarskiego - Jonathan Brownlee, dwukrotny medalista olimpijski, zaliczył poważną kraksę. Z powodu deszczu nawierzchnia w Jokohamie była bardzo śliska. Po upadku Brownlee szybko się pozbierał próbował ponownie wsiąść na rower, ale uszkodzenia okazały bardzo poważne. Dalsza jazda była niemożliwa.

Do drugiej strefy zmian (z roweru na bieganie) pozostało mu nieco ponad dwa kilometry. Było jasne, że zaliczany do faworytów Brownlee nie zajmie już czołowego miejsca. Brytyjczyk nie zamierzał się jednak poddawać. Wziął rower na ramię i boso pokonał z nim brakujący odcinek. To szybsze i znacznie bezpieczniejsze rozwiązanie niż przebieranie nogami w butach rowerowych.

- Po wywrotce chciałem kontynuować wyścig. Nie po to przyjechałem do Japonii, żeby wycofywać się z wyścigu. Nie brałem takiej możliwości w ogóle pod uwagę - mówił na mecie Brownlee, który ostatecznie zajął 42. miejsce, osiągając czas 01:55:11.

Powrót po dramatycznym wyścigu

Dla dwukrotnego medalisty olimpijskiego (z Londynu i Rio) to był pierwszy start w imprezie z cyklu ITU World Triathlon od pamiętnych zawód w Cozumel. Zaledwie kilkadziesiąt metrów przed metą Jonathan Brownlee był już jednak niezwykle wyczerpany, słaniał się na nogach. Chwilę później na ostatnim zakręcie wyłonili się Henri Schoeman z RPA, a tuż za nim Alistair Brownlee, starszy o dwa lata brat Jonathana i mistrz olimpijski z Rio. Widząc olbrzymie cierpienie brata, zrezygnował z walki o zwycięstwo. Wziął Jonathana za ramię i razem doczłapali do mety.

Kim są bracia Brownlee?

Alistair (ur. 1988) i Jonathan Brownlee (1990) to najbardziej znane i utytułowane rodzeństwo w triathlonie. Dwukrotnie podczas ostatnich igrzysk olimpijskich w Londynie i Rio stawali razem na podium. Alistair dwukrotnie zdobywał złoto i mistrzostwo świata, Jonathan zaś ma na koncie brązowy i srebrny medal.