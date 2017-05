Frustracja Cristiano Ronaldo bardzo pomogła Realowi Madryt [WIDEO]

Akcja Karima Benzemy, po której Isco strzelił jedynego gola dla Realu Madryt w rewanżowym meczu półfinału Ligi Mistrzów z Atletico Madryt, przejdzie do historii Ligi Mistrzów. Tej sytuacji nie byłoby jednak, gdyby Cristiano Ronaldo nie wyładował swojej złości kilka chwil wcześniej. Portugalczyk był wyraźnie zirytowany, że Realowi nie układa się to spotkanie i w bardzo agresywny sposób przerwał akcję Atletico.

Na nagraniu można zobaczyć, jak Ronaldo dopada do piłki zagranej do Gabiego i z wielką siłą kopie ją w hiszpańskiego pomocnika. Dzięki temu futbolówka wróciła do Realu Madryt, a za wykonanie rzutu z autu wziął się sam Ronaldo, który rzucił piłkę w kierunku Benzemy. Potem Francuz zachwycił cały świat akcją, w której ograł trzech obrońców Atletico Madryt. Benzema ośmieszył Diego Godina, Stefana Savicia i Jose Marię Gimeneza. Po chwili było już 2:1 po golu strzelonym przez Isco.

Można więc powiedzieć, że złość Ronaldo wreszcie opłaciła się jego drużynie. Takie zachowania często destrukcyjnie wpływają na kolegów z drużyny, ale w tym wypadku wszystko potoczyło się pomyśli ekipy Zidana.