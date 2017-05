Premier League. Najdziwniejszy ,,zwód'' w historii piłki nożnej? [WIDEO]

PM

Zagranie ręką Jonny'ego Evansa w meczu z Chelsea (YT/@_AndyHa)

W meczu 36. kolejki Premier League między West Bromwich Albion a Chelsea (0-1) doszło do bardzo komicznej sytuacji. Obrońca The Baggies walczył o piłkę z Cescem Fabregasem i w pewnym momencie postanowił wykonać bardzo popularny zwód z przetoczeniem piłki podeszwą. Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że... zrobił to ręką.

Obrońca Irlandii Północnej był w piątek sprawcą jednego z najbardziej, o ile nie najbardziej dziwnego zagrania ręką w historii piłki nożnej. Jonny Evans walczył o piłkę z Cescem Fabregasem, ale w pewnym momencie chciał wykonać zwód, by uwolnić się od atakującego Hiszpana. Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Evans sięgnął po piłkę ręką i przesunął ją o kilkadziesiąt centymetrów. Fabregas zaczął natychmiast protestować, ale sędzia nie zauważył tej sytuacji, dlatego Evans nie został ukarany żółtą kartką. Chelsea wygrała to spotkanie 1:0 po bramce, którą strzelił rezerwowy Michy Batshuayi, i kolejny raz została mistrzem Anglii. To piąte mistrzostwo Chelsea, pierwsze zdobyte pod wodzą Antonio Conte. Londyńczycy mają 87 pkt na dwie kolejki przed końcem, o 10 więcej od drugiego Tottenhamu - który ma jeszcze jeden zaległy mecz do rozegrania.

