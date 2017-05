Maciej Rybus znowu w lidze rosyjskiej?

Rosyjska gazeta Izwiestia donosi, że klub Moskwy prowadzi negocjacje w sprawie wykupienia Rybusa z francuskiego klubu. Dla Polaka byłby to powrót do rosyjskiej ligi, w której piłkarz grał przez 4 lata. Były gracz Tereku Grozny został dobrze zapamiętany w Rosji, a trener Wiktar Hanczarenka preferuje styl 3-5-2, do którego Rybus jest już przyzwyczajony.

Rosyjska gazeta podpiera się swoimi informatorami z rosyjskiego klubu, ale nie przedstawia żadnych konkretów dotyczących ewentualnego transferu. Pisze jedynie, że przedstawiciele klubów rozmawiają ze sobą i obie strony są zainteresowane transakcją.

Chociaż polski zawodnik wiązał z transferem do Lyonu wielkie nadzieje, to nie do końca poradził sobie w lidze francuskiej. Rybus zagrał w tym sezonie w 17 meczach ligi francuskiej i zaliczył tylko jedną asystę. Polski piłkarz przypomniał się jednak kibicom zaliczając ostatnio świetną asystę w półfinale Ligi Europy. Niestety, niewiele ona dała, bo jego zespół i tak nie awansował do finału.