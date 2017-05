Premier League. Chelsea mistrzem Anglii! Niespodziewany bohater

Jedynego gola strzelił w 81. minucie rezerwowy Michy Batshuayi. Gary Cahill uderzał sprzed pola karnego, ale skiksował. Do piłki w polu karnym dopadł Cesar Azpilicueta, który podał do Belga, a ten pokonał Bena Fostera. Co ciekawe, Batshuayi w tym sezonie zagrał w lidze zaledwie 113 minut w... 17 spotkaniach! Do tej pory wchodził na same końcówki, wcześniej strzelił jednego gola i zaliczył jedną asystę.

Chelsea atakowała od początku spotkania, ale największe zagrożenie stwarzała swoimi strzałami z dystansu. Prawdziwy szturm przypuściła na początku drugiej połowy, ale West Bromwich przetwało ten ciężki okres i ok. 70 minuty miała swoje okazje na objęcie prowadzenia. Jednak Salomon Rondon oraz Nacer Chadli zmarnowali swoje sytuacje. W 75. minucie na boisko wszedł Batshuayi, który potem przesądził o losach meczu, a w konsekwencji mistrzostwa.

To piąte mistrzostwo Chelsea, pierwsze zdobyte pod wodzą Antonio Conte. Londyńczycy mają 87 pkt na dwie kolejki przed końcem, o 10 więcej od drugiego Tottenhamu - który ma jeszcze jeden zaległy mecz do rozegrania.