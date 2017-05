Liga Mistrzów i Liga Europy w Polsacie!

Polsat posiada ekskluzywne prawa do pokazywania obu najważniejszych europejskich rozgrywek. To spora zmiana, bo obecnie Ligę Europy można oglądać w Canal Plus, TVP oraz Eurosporcie. Koszt jest nieznany.

Pod koniec kwietnia portal sportbusiness.com podał, że walkę o prawa do transmisji LM (od sezonu 2018/19) również wygrał Polsat. Złożył lepszą ofertę niż NC+ oraz pokonał konkurencyjne TVP, Eleven i Eurosport. Całość na stronie "Super Expressu".