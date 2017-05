Transfery. Juventus wykupił Medhiego Benatię z Bayernu Monachium

30-letni obrońca był wypożyczony do "Starej Damy", która zdecydowała się wykupić go za 17 mln euro (płatne w dwóch ratach). Marokańczyk podpisał kontrakt do 2020 roku.

Wcześniej Benatia grał w Romie, z której Bayern kupił go za 30 mln euro. Benatia w tym sezonie jest głównie rezerwowym w Juventusie, przegrywa rywalizację z Giorgio Chiellinim, Leonardo Bonuccim oraz Andreą Barzaglim i gra niewiele mniej od Daniele Ruganiego. Wystąpił w 12 meczach ligowych, w których strzelił jednego gola.