Transfery. Grzegorz Krychowiak zostanie wymieniony z Geoffrey'em Kondogbią?

Polak słabo radzi sobie w Paris Saint-Germain w tym sezonie i latem prawdopodobnie odejdzie z francuskiego zespołu. Zagrał w zaledwie 11 meczach ligowych, ostatnio nie mieści się nawet w kadrze meczowej.

Głównym kandydatem do jego pozyskania jest Inter Mediolan. Z tego względu może dojść do wymiany - za Polaka do Paryża może powędrować inny środkowy pomocnik, 24-letni Geoffrey Kondogbia. Francuz w tym sezonie zagrał w 23 meczach Serie A i strzelił jednego gola, wcześniej grał w AS Monaco.

Rozmowy w sprawie transferu Krychowiaka do Interu rozpoczęły się na początku maja.