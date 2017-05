Siatkówka. Duże zmiany w ZAKSIE, trzy odejścia i jeden nowy kontrakt

- Zarówno Dominik jak i Grzegorz przez lata związani byli z naszym klubem i zawsze będą częścią rodziny ZAKSY. Są to zawodnicy, którzy niejednokrotnie pomagali zespołowi w trudnych sytuacjach - podkreśla Sebastian Świderski, prezes ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Dziękujemy im za wszystkie chwile w ZAKSIE i życzymy powodzenia – dodaje prezes. Dwaj zawodnicy, którzy opuszczają ZAKSĘ, przez wiele lat współpracy z drużyną traktowani byli jako solidni ligowi zmiennicy. Dominik Witczak grał w ZAKSIE od sezonu 2008/2009, natomiast Bociek spędził w zespole 5 lat.

Kolejną ważną zmianą jest brak Kevina Tillie w przyszłym składzie drużyny. - Po zakontraktowaniu Mauricio Torresa i Sama Deroo oraz przy ważnym kontrakcie Benjamina Toniuttiego nie mamy możliwości myślenia o Kevina Tillie jako o graczu składu podstawowego. Jego potencjał nie pozwala nam traktować go tylko jako zmiennika Sama – tłumaczy decyzję o odejściu Kevina Tillie Sebastian Świderski. Przez dwa lata francuski przyjmujący stanowił podstawę składu kędzierzynian. W rozgrywkach 2016/2017 zmieniły to ciągnące się za zawodnikiem kontuzje, jednak zdołał on pomóc drużynie w istotnych meczach w połowie sezonu. ZAKSĘ opuszcza w podwójnej koronie i prawdopodobnie jako nowy zawodnik Jastrzębskiego Węgla.

Znaleziono zastępstwo za Dawida Konarskiego

ZAKSIE nie udało się zatrzymać Dawida Konarskiego po bardzo udanym sezonie 2016/2017, kiedy był najlepszym atakującym ligi. Kontrakt podpisano więc z 4. najlepszym punktującym włoskiej Serie A, Maurice Torresem. - Maurice Torres jest to zawodnik, który w ostatnich latach we Włoszech bardzo się rozwinął. Z pewnością wzmocni nasz zespół, będąc wartością dodaną nie tylko w PlusLidze, ale również na europejskich parkietach. Sam zawodnik również z optymizmem patrzy w przyszłość, cieszy się, że dołączy do tak ważnego klubu jakim jest ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - powiedział nowy trener ZAKSY, Andrea Gardini. 26-letni atakujący w ostatnich latach grał w Montpellier UC, Capitanes Arecibo, Exprivia Neldiritto Molfetta oraz w CMC Rawenna. W ostatnim sezonie statystycznie był skuteczniejszym zawodnikiem na swojej pozycji niż choćby Cwetan Sokołow.