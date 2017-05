Siatkówka. Cuprum Lubin z nowym przyjmującym

Miloš Terzić karierę rozpoczął w serbskim Crvena Zvezda Belgrad. Grał tam do 2011 roku, by następnie przenieść się do Tours VB (2011-2012). Po zdobyciu mistrzostwa kraju podpisał kontrakt z Tomisem Constanta. Po roku współpracy raz jeszcze wrócił do Francji, tym razem związał się z Chaumont Volley-Ball 52. W piątek szósty klub PlusLigi w sezonie 2016/2017, Cuprum Lubin, ogłosił pozyskanie przyjmującego.

Do tej pory Cuprum Lubin dość mocno zmieniło skład. Proces zmiany rozpoczął się wraz z odejściem z klubu trenera, Gheorghe Cretu, którego zastąpił Patrick Duflos, dobierając sobie za asystenta znanego z wcześniejszej pracy z MKS-em Będzin Tomasza Wasilkowskiego. Wkrótce klub poinformował o rozstaniu z rozgrywającym reprezentacji Polski, Grzegorzem Łomaczem oraz o tym, że wieloletni libero Cuprum, Paweł Rusek, również opuści drużynę (Łomacz znalazł zatrudnienie w PGE Skrze Bełchatów, natomiast Rusek w Asseco Resovii Rzeszów).

Dotychczas władze klubu podpisały umowy z Michalem Masnym, który po roku współpracy z Andreą Anastasim w Lotosie Treflu Gdańsk szukał nowej drużyny, oraz ze wspomnianym Terzicem.