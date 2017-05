Ekstraklasa. Arkadiusz Głowacki przedłuża kontrakt z Wisłą Kraków

Arkadiusz Głowacki to prawdziwa legenda Wisły Kraków. Piłkarz z Poznania trafił do Wisły w 2000 roku i występował w niej do 2010 roku, a następnie przez dwa lata grał w tureckim Trabzonsporze. Zawodnik w 2012 roku wrócił jednak do Krakowa, a jego druga przygoda z Białą Gwiazda potrwa co najmniej do 2018 roku.

Oficjalna strona Wisły Kraków poinformowała, że piłkarz porozumiał się w sprawie nowego kontraktu i w piątkowe popołudnie nastąpi parafowanie umowy.

Głowacki wystąpił dotąd w 440 meczach Wisły Kraków. W sezonie 2016/2017 na boisku pojawiał się 25 razy i zawsze stanowił mocny punkt swojego zespołu.

Środkowy obrońca stał się niedawno najstarszym strzelcem Wisły Kraków. Głowacki strzelił gola w spotkaniu 30. kolejki Lotto Ekstraklasy, a momencie umieszczenia piłki w siatce miał 38 lat i 40 dni.

Po ostatniej kolejce hitem Internetu stała się akcja, w której Arkadiusz Głowacki długo walczył z Grzegorzem Kuświkiem, a napastnik Lechii tylko odbijał się od doświadczonego obrońcy.