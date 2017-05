Oficjalnie: Dymisja Dujszebajewa została przyjęta

Tałant Dujszebajew złożył dymisję po remisie Polski z Białorusią (27:27) w eliminacjach mistrzostw Europy. Prezes ZPRP nie przyjął od razu rezygnacji selekcjonera, bo chciał dać mu czas na przemyślenie tej sytuacji. Andrzej Kraśnicki mówił wówczas, że nie chce podejmować ważnych decyzji na korytarzu, bo szkoleniowiec zasłużył na spokojną rozmowę.

W czwartek doszło do spotkania obu panów, ale Dujszebajew zdania nie zmienił, dlatego związek zatwierdził decyzję o odejściu Kirgiza. Związek będzie teraz poszukiwał szkoleniowca, który poprowadzi Polskę w dwóch ostatnich meczach eliminacyjnych (z Serbią na wyjeździe (14.06) i z Rumunią u siebie (18.06)).

- Władzom Związku dziękuję za zaufanie. Drużynie i współpracownikom za ciężką pracę. Prowadzenie reprezentacji Polski było dla mnie – co zawsze podkreślam – dumą, wielkim zaszczytem i wyróżnieniem. Igrzyska olimpijskie i każdy nasz mecz przeżywałem jak Polak i miliony polskich kibiców. Miałem przed sobą jasne cele. Jednym z nich było zakwalifikowanie się drużyny narodowej do mistrzostw Europy w 2018 roku. To się nie udało. Jestem człowiekiem honoru. Chcę być uczciwy wobec siebie i innych. Czuję się odpowiedzialny za brak awansu – dlatego rezygnuję z funkcji trenera kadry narodowej – mówi Talant Dujszebajew dla oficjalnej strony ZPRP.

Polska rozegrała 29. meczów pod wodzą Dujszebajewa. Wygraliśmy tylko 10 z nich, dwa zremisowaliśmy, a przegraliśmy aż 17 spotkań.