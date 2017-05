Siatkówka. Kevin Tillie jednak nie zostanie w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle i przeniesie się na Śląsk?

Sara Kalisz

GRZEGORZ CELEJEWSKI

Jak podał portal siatkarski World of Volley, w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle może dojść do kolejnych zmian. Tym razem dotyczyć one mają przyjmującego Kevina Tillie. Według przewidywań zawodnik ma trafić do Jastrzębskiego Węgla.

Sprzeczne informacje dotyczące kontraktu Kevina Tillie w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle pojawiały się już pod koniec poprzedniego sezonu, kiedy zawodnik z powodów zdrowotnych nie był w stanie występować w zespole. Francuski przyjmujący poddał się operacji, po której czekał go długi proces rehabilitacji i powrotu do zdrowia, który wyeliminował go z walki o mistrzostwo. Zważywszy na fakt, że na początku rozgrywek 2016/2017 również borykał się z urazami, coraz częściej padało pytanie, czy klub mistrzów Polski zdecyduje się zaryzykować i podpisać z nim nowy kontrakt. Jak podały polskie media, władze ZAKSY wyszły z propozycją podpisania nowej umowy, jednak przez jakiś czas nie było odzewu ze strony Francuza. Teraz mówi się o tym, że Tillie opuści zespół, z którym dwa lata z rzędu sięgał po złoty medal PlusLigi i przeniesie się do zdobywców 3. miejsca w sezonie 2016/2017, Jastrzębskiego Węgla. Ruch ten jest o tyle prawdopodobny, że w przyszłym sezonie ZAKSA może mierzyć się z problemem limitu obcokrajowców. Spekuluje się, że władze klubu mogą chcieć podpisać kontrakt z kilkoma zawodnikami zagranicznymi – kimś z grupy Facundo Conte, Taylor Sander, Giulio Sabbi czy Mauricio Torres, co może spowodować, że będą potrzebowali jeszcze kilku wzmocnień z Polski. Na ich liście ponoć znalazł się Artur Szalpuk, który najprawdopodobniej rozstanie się z PGE Skrą Bełchatów. Sytuacja w Jastrzębskim Węglu jest nieco mniej skomplikowana. Trzon zespołu tworzą Maciej Muzaj, Salvador Oliva oraz Lukas Kampa. Wiadomo, że kontrakt na kolejny sezon ma również Jason De Rocco. Wydaje się, że klub do tej pory nie znalazł ekwiwalentnego zastępstwa za Scotta Touzinsky’ego, który w sezonie 2016/2017 z powodów zdrowotnych nie mógł dokończyć rozgrywek i ostatecznie zakończył karierę sportową. Wzmocnienie w dobrym przyjmującym z dużymi umiejętnościami defensywnymi (a za takiego uważany jest Tillie) w tej sytuacji byłoby jak najbardziej zasadne. Michał Kwiatkowski w 'Wilkowicz Sam na Sam': Jeśli ktoś oszukuje przez tak długi czas jak Lance Armstrong, to dobrze, że został wyklęty ze sportu

