Siatkówka. Mateusz Mika już po operacji kolana

– Cała operacja poszła zgodnie z planem doktora Pawlaka. Teraz Mateusza czekają około trzy-cztery tygodnie odpoczynku i chodzenia o kulach, a później zaczniemy bardziej intensywną rehabilitację, by był w pełni gotowy na sezon ligowy i poprzedzające go przygotowania – mówi o zabiegu klubowy lekarz Lotosu Trefla Gdańsk, Jan Nyckowski. Problemy Mateusza Miki z lewym kolanem zaczęły się dwa lata temu.

Od tamtego czasu przechodził wiele zabiegów, między innymi korzystał z kuracji przeprowadzanej przez hiszpańskich specjalistów i bazującej na jonoforezie. Dawały one jednak krótkotrwałe efekty, ponieważ zawodnik nie mógł sobie pozwolić na bardziej inwazyjne, lecz i skuteczniejsze działania. Wszystko to spowodowane było napiętym terminarzem klubowym i reprezentacyjnym. W tym roku przyjmujący poprosił Ferdinando De Giorgiego o urlop od kadry, by doprowadzić organizm do pełnego zdrowia. W środę przeszedł operację tak zwanego „kolana skoczka” w jednej z gdańskich klinik.

- „Kolanem skoczka” nazywa się zmiany zapalne w obrębie przyczepu więzadła rzepki do samej rzepki. Biorąc pod uwagę historię opieki nad Mateuszem, w której wykorzystaliśmy wszystkie metody leczenia oprócz operacyjnego, a także decyzję zawodnika, który chce poświęcić czas, aby wreszcie dokładnie się wyleczyć, wybraliśmy rozwiązanie, które gwarantuje największe szanse na powrót do pełni zdrowia. Nasz cel jest taki, by Mateusz powrócił do takiej formy, w jakiej był, zanim zaczęły się jego problemy – dodaje Jan Nyckowski.

Mateusz Mika karierę zaczynał w Hejnale Kęty i UMKS-ie Kęczanin Kęty. Po juniorskiej grze w SMS-ie Spała przeniósł się do Asseco Resovii Rzeszów. Stamtąd po raz pierwszy trafił do klubu z Gdańska, gdzie na wypożyczeniu spędził rok. Po kolejnym sezonie w Montpellier UC na dobre związał się z Treflem, rozwijając swoje umiejętności pod okiem Andrei Anastasiego. Zdobył złoto (2012) oraz srebro (2015) i brąz (2010, 2011) mistrzostw Polski. Wygrał również w Pucharze i Superpucharze Polski (2015). W kadrze gra od 2010 roku i wystąpił w niej w 91 meczach. Do jego największych reprezentacyjnych sukcesów można zaliczyć mistrzostwo świata z 2014 roku, brązowy medal Pucharu Świata oraz brąz mistrzostw Europy (2011).