Siatkówka. Kolejne zmiany w Lotosie Treflu, tym razem dotyczą rozegrania

- Gracz o takiej charakterystyce, jak Michał Kozłowski może być ważnym elementem każdej drużyny i cieszymy się, że w najbliższym sezonie występować będzie właśnie w naszym zespole. Nie ukrywam jednocześnie, że prowadzimy rozmowy z ciekawym rozgrywającym, który w wizji zespołu stworzonej wspólnie z trenerem Anastasim będzie jego pierwszym wyborem na tej pozycji. Michał to z kolei bardzo solidny i ograny siatkarz, którego doświadczenie zdobyte na krajowych i zagranicznych boiskach może zaprocentować w dowolnym momencie sezonu, kiedy trzeba będzie odwrócić losy meczu – mówi prezes gdańskiego klubu, Dariusz Gadomski. - Cieszę się, że szybko udało nam się dojść do porozumienia, dzięki czemu będę mógł być częścią tego ciekawego projektu i jednocześnie podnosić swój poziom pod okiem takiego fachowca, jak Andrea Anastasi. Jestem przy tym bardzo szczęśliwy, że wraz z całą rodziną, która trzy miesiące temu się powiększyła, będziemy mogli mieszkać w tak pięknym mieście, jak Gdańsk – dodaje sam Kozłowski.

Rozgrywający w Polsce grał w takich klubach, jak AZS Olsztyn, Mostostal Azoty Kędzierzyn-Koźle, AZS Nysa i Effector Kielce i Asseco Resovia Rzeszów (pierwszy sezon spędził na wypożyczeniu w AZS-ie Częstochowa, a później rozwiązał umowę z rzeszowskim klubem i kontynuował karierę za granicą). Dwa lata spędzone w ACH Volley Lublana dały mu dwa tytuły mistrza kraju, dwa Puchary Słowenii oraz złoty i brązowy medal Ligi Środkowoeuropejskiej. Początek sezonu 2016/2017 rozgrywający spędził we francuskim AS Cannes, pełniąc rolę „medycznego jokera”. Jego francuska przygoda zgodnie z przepisami musiała się jednak skończyć, kiedy zastępowany przez niego Pierre Pujol wrócił do zdrowia. Rękę wyciągnęły do niego władze Espadonu Szczecin, z którym związany był do końca minionych rozgrywek. Finalnie zajął 17. miejsce w statystykach wśród innych rozgrywających.

Na wypożyczenie z Lotosu Trefla Gdańsk pójdzie drugi rozgrywający, Przemysław Stępień. - Przemek to ogromnie utalentowany gracz, który przez ostatnie lata był bardzo ważnym uzupełnieniem naszego składu. Pod okiem Andrei Anastasiego zrobił ogromny postęp i nadszedł czas, by mógł wreszcie regularnie występować w PlusLidze. Rozmawiamy z klubami, w których nasz rozgrywający mógłby się ogrywać i nabrać niezbędnego doświadczenia, by za rok czy dwa wrócić do Gdańska i prowadzić grę LOTOSU Trefla. Życzymy mu powodzenia i dalszego progresu w grze w okresie wypożyczenia – deklaruje prezes Gadomski. Stępień ma trafić do klubu, w którym będzie pierwszym rozgrywającym.