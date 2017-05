Ekstraklasa. Piąty mecz i czwarty trener. Czy Legia wreszcie pokona Bruk-Bet Termalicę?

Dwie porażki i dwa remisy - to bilans warszawiaków z drużyną, prowadzoną obecnie przez Marcina Węglewskiego. W historii ligowych występów legioniści mieli 81 rywali, Bruk-Bet Termalica jest jednym z zaledwie trzech, którego nie udało im się pokonać. By odnaleźć pozostałe dwa kluby musimy cofnąć się aż do lat 30. i 50. minionego wieku. Wtedy Legia nie poradziła sobie z przeciwnikami z Krakowa - Podgórzem (0:2, 2:2) i Wawelem (1:2, 1:1, 0:0, 1:3).

Jacek Magiera jest czwartym trenerem, który poprowadzi mistrzów Polski w piątym meczu przeciwko Bruk-Betowi Termalice. 40-letni szkoleniowiec jest też jednym z czterech, który tego klubu nie pokonał. W lutym prowadzona przez niego drużyna tylko zremisowała z zespołem z Niecieczy 1:1. Wcześniej ze „Słonikami” nie poradzili sobie też Henning Berg, Stanisław Czerczesow oraz Besnik Hasi.

Pierwszy z ówczesnym beniaminkiem ekstraklasy zremisował 1:1 przy Łazienkowskiej. Była to sensacja, ale okazała się ona niczym w porównaniu do tego, co wydarzyło się niespełna pół roku później. Wtedy druzgocącej porażki 0:3 na wyjeździe doznał Czerczesow, który ostatecznie doprowadził legionistów do dubletu. Fatalne błędy w obronie oraz gole Wojciecha Kędziory, Patrika Misaka i Dawida Plizgi doprowadziły do największej klęski Rosjanina podczas pracy w Polsce. W obecnym sezonie w Niecieczy nie poradził sobie też Hasi, który po dwóch rzutach karnych dla Bruk-Betu Termaliki przegrał z nią 1:2.

Klub z około 700-osobowej wsi w ekstraklasie gra drugi sezon. W tym czasie nie przegrał jeszcze z dwoma innymi zespołami - Cracovią (3:2, 1:1, 3:2, 3:1) i Górnikiem Zabrze (3:0, 0:0, 1:1). Pierwszy klub Bruk-Bet Termalicę pokonał jednak wcześniej, jeszcze w I lidze. Zabrzanie zaś grają obecnie na zapleczu ekstraklasy. Jeśli więc drużyna Węglewskiego w niedzielę z Legią nie przegra, to mistrzowie Polski nadal pozostaną jedynym klubem na najwyższym poziomie rozgrywek w Polsce, który drużyny z Niecieczy jeszcze nigdy nie pokonał.

Początek meczu Legia - Bruk-Bet Termalica Nieciecza w niedzielę o godz. 18. Relacja na żywo na Sport.pl.