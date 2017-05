Liga Europy. Amatorski, studencki klub w przyszłorocznych rozgrywkach?

Zespół Cardiff Met FC rozgrywki walijskiej Premier League zakończył na siódmym miejscu, co dało mu prawo udziału w barażach o awans do europejskich pucharów. Amatorska, studencka drużyna w półfinale pokonała Carmarthen Town i w sobotę w decydującym starciu zmierzy się z Bangor FC.

Jeśli Cardiff Met FC uda się wywalczyć prawo udziału w LE, to będą pierwszym brytyjskim klubem uniwersyteckim, który dokona takiej sztuki. Walijczycy drużyną uniwersytecką nie są jednak tylko z nazwy.

- W drużynie mamy tylko studentów, nie przyjmujemy do niej nikogo innego. Nasi zawodnicy mecze i treningi łączą z nauką i zdawaniem egzaminów. Piłkarze nie zarabiają u nas żadnych pieniędzy, sami zaś płacą po 150 funtów rocznie, by mieć pieniądze na stroje i wyjazdowe spotkania. Chociaż jesteśmy amatorami, to wszyscy staramy się tworzyć profesjonalną atmosferę i podejście do obowiązków - mówi dyrektor klubu Christian Edwards.