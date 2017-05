UEFA. Przetestowano nowy system rozgrywania rzutów karnych! [WIDEO]

Zdaniem IFAB obecna forma rozgrywania konkursu rzutów karnych faworyzuje zespół, która wygrywa losowanie i strzela jako pierwszy. W 60% przypadków wygrywa drużyna, której piłkarze uderzają jako pierwsi - pokazują badania.

Nowa formuła, która została nazwana ,,ABBA'' i polega na tym, że drużyna, która wygrała losowanie strzela jako pierwsza, ale potem rywale mają dwa rzuty karne do strzelenia. Kolejne serie wyglądają analogicznie. Zmianie nie ulega liczba uderzeń i nadal wynosi standardowe pięć ,,jedenastek''. Gdyby jednak po pięciu kolejkach rzutów karnych nie udało się wyłonić zwycięzcy, to kolejne serie rozgrywane byłyby tak, jak do tej pory.

System ten został już przetestowany podczas trwających własnie mistrzostw europy kobiet do lat 17. Sędziny skrupulatnie wytłumaczyły piłkarkom nowe zasady, a potem rozegrano konkurs odmieniony konkurs rzutów karnych

- Wierzymy, że tzw. system ABBA pozwoli zminimalizować wpływ losowania na to, kto wygra po karnych. Teraz musimy sprawdzić, czy nasze podejrzenia sprawdzą się w praktyce - mówi Stewar Regan ze Szkockiej Federacji Piłkarskiej.