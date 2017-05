Siatkówka. Resovia znalazła następcę Andrzeja Kowala

Roberto Serniotti to 55-letni szkoleniowiec pochodzący z włoskiego Turynu. Ostatnie dwa lata spędził w Niemczech, kierując drużyną Berlin Recycling Volleys. Miniony sezon był dla niego wyjątkowo udany. Jego zespół nie tylko pokonał w finale mistrzostw Niemiec VfB Friedrichshafen, ale również awansował do Final Four Ligi Mistrzów, sensacyjnie wygrywając z siatkarzami Dynama Moskwa. Choć medalu siatkarze z Niemiec nie zdobyli, to pozostawili po sobie świetne wrażenie, udowadniając, że z dużo mniejszym budżetem można zbliżyć się do europejskiej czołówki. Zestawianie Serniottiego z Asseco Resovią Rzeszów trwało od początku kwietnia. Początkowo mówiono, że Włoch miałby być II trenerem klubu do momentu wygaśnięcia kontraktu Andrzeja Kowala. Kiedy jednak ten ogłosił, że opuści zespół na sezon przed końcem umowy, media od razu wskazywały szkoleniowca zespołu z Berlina jako jego następcę.



Włoch zarzekał się, że jeszcze nic nie podpisał, a władze jego ówczesnego klubu zaczęły podawać informacje, że niezależnie od wyboru ich trenera na swoim biurku codziennie mają CV trzech innych kandydatów na jego miejsce.

Początek nowego rozdziału w Resovii

W czwartek na oficjalnej konferencji prasowej zorganizowanej przez Resovię ogłoszono, że nowym szkoleniowcem zespołu będzie właśnie Roberto Serniotti. Wiadomo, że w jego nowym zespole zagrają Jakub Jarosz, Jochen Schoeps, Paweł Rusek, Mateusz Masłowski, Bartłomiej Lemański, Marcin Możdżonek, Łukasz Perłowski, Dawid Dryja, Dominik Depowski, John Gordon Perrin, Michał Kędzierski

oraz Thibault Rossard.



Klub z Podkarpacia opuścili z kolei Gavin Schmitt (Torray Arrows), Frederic Winters, Thomas Jaeschke (Calzedonia Werona), Piotr Nowakowski (Trefl Gdańsk), Damian Wojtaszek (ONICO Warszawa) oraz Marko Ivović (Funvic Taubate). Spekuluje się, że drużyna była zainteresowana podpisaniem kontraktu z Łukaszem Żygadło, jednak ten zdecydował się zostać w Iranie. Dużo mówi się również, że władze zespołu chcą pozyskać Klemena Cebulja, który poprzedni sezon spędził w Cucine Lube Civitanova,

jednak w ogólnej opinii nie wydaje się, by zawodnik zdecydował się opuścić Italię.

Nie wiadomo, co z Lukasem Tichackiem i Fabianem Drzyzgą. Ten drugi w przyszłym sezonie ponoć ma przenieść się do Halkbanku Ankara.