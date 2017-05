Neymar do szefów Barcelony: Zabierzcie się do pracy i nakłońcie Messiego, żeby został!

dab, marca.com

- Messi to ikona, piłkarz z innej galaktyki. Nie wyobrażam sobie, żeby opuścił Barcelonę - mówi Neymar i apeluje do szefów klubu, żeby nie dopuścili do odejścia legendy.

Przed Barceloną ostatnia prosta w walce o zdobycie mistrzostwa Hiszpanii i Pucharu Króla. Oprócz niezwykle zaciętej rywalizacji na boisku, równie ciekawie dzieje się w klubowych kuluarach. Wciąż otwarta pozostaje kwestia zatrudnienia nowego trenera. Niewyjaśniona pozostaje również przyszłość legendy klubu - Leo Messiego. Kontrakt Argentyńczyka wygasa w czerwcu przyszłego roku. Głos w tej sprawie zabrał jego klubowy kolega Neymar. - Messi to ikona. Mam ogromne szczęście, że mogę z nim codziennie trenować. Szefowie klubu powinni zabrać się do pracy i zrobić wszystko, żeby przez kolejne sezony grał w Barcelonie - powiedział Brazylijczyk w rozmowie z hiszpańskim dziennikiem Marca. Messi pochwalił się swoją kolekcją koszulek. Jest imponująca! I dodaje: - Od czterech lat towarzyszę mu na zajęciach, a tak naprawdę każdego dnia uczę się od niego nowych umiejętności. Podpatruję jak uderza piłkę, jak ustawia się na boisku. To są bezcenne lekcje. Będziemy tęsknić za Luisem Enrique 25-letni napastnik odniósł się również do odchodzącego po tym sezonie trenera Luisa Enrique, z którym Barcelona zgarnęła wszystkie możliwe trofea. - Jest jednym z najlepszych szkoleniowców na świecie. Będziemy za nim tęsknić. Dziękuję mu za wszystko, czego mnie nauczył. Ale na podziękowania przyjdzie jeszcze czas. Przed nami ostatnie mecze w tych rozgrywkach, które musimy wygrać. Na tym teraz się koncentrujemy - kończy.