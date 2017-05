Liga Mistrzów. Fernando Torres był bardzo niezadowolony z zachowania Cristiano Ronaldo. Doszło do konfrontacji [WIDEO]

Gospodarze prowadzili 2-0 już po 15 minutach, ale na kilka minut przed przerwą gola dla Realu - który przesądził o awansie Realu do finału - strzelił Isco. Ronaldo z radości „uciszył” kibiców Atletico.

To zachowanie bardzo nie spodobało się Torresowi, który przy najbliższej okazji postanowił nazwać go „klaunem” oraz „skurw******”. Ronaldo miał po prostu odpowiedzieć „idź do domu, głupku” - wynika z analizy „Champions Total”.

Real Madryt w finale Ligi Mistrzów zagra z Juventusem, który w półfinale wyeliminował AS Monaco (2-0 i 2-1).. Mecz odbędzie się w sobotę 3 czerwca w walijskim Cardiff o 20.45.